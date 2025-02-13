В Мюнхене водитель въехал в толпу, пострадали 15 человек
Место наезда на толпу людей в Мюнхене. Обложка © Х / SDemmelhuber
В немецком Мюнхене автомобиль въехал в толпу. В результате пострадало не менее 15 человек, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Сообщается, что причины инцидента пока выясняются. Как утверждает радиостанция BR со ссылкой на очевидцев, водитель умышленно направил автомобиль на толпу.
Происшествие случилось всего в восьми километрах от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля.
Напомним, в декабре в Германии произошёл аналогичный инцидент. Автомобиль целенаправленно наехал на людей на ярмарке в Магдебурге. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Террорист оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии. В момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта.