В Мюнхене водитель въехал в толпу, пострадали 15 человек

В немецком Мюнхене автомобиль въехал в толпу. В результате пострадало не менее 15 человек, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Сообщается, что причины инцидента пока выясняются. Как утверждает радиостанция BR со ссылкой на очевидцев, водитель умышленно направил автомобиль на толпу.