«Пошёл вон»: Шольца освистали в Магдебурге после теракта

Жители Магдебурга, где произошёл теракт на рождественской ярмарке, освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца, прибывшего посетить место трагедии. На видео, которое опубликовала швейцарская газета Blick, слышны неодобрительные крики местных жителей.

Они также называли канцлера «преступником» и требовали его немедленной отставки.