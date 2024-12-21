«Пошёл вон»: Шольца освистали в Магдебурге после теракта
Шольца освистали в Магдебурге после теракта на рождественской ярмарке
Жители Магдебурга, где произошёл теракт на рождественской ярмарке, освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца, прибывшего посетить место трагедии. На видео, которое опубликовала швейцарская газета Blick, слышны неодобрительные крики местных жителей.
Жители Магдебурга освистали Шольца. Видео © Blick
«Пошёл вон», — кричала Шольцу толпа.
Они также называли канцлера «преступником» и требовали его немедленной отставки.
Напомним, что накануне в Германии автомобиль целенаправленно наехал на людей. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом. Злоумышленник, который въехал в толпу, оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент произошедшего он находился под воздействием наркотиков. Погибло четыре человека, 205 ранены, из них 41 — в крайне тяжёлом состоянии здоровья. Стало известно, что власти Саудовской Аравии три раза отправляли ФРГ предупреждения о возможной опасности от Талеба.
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