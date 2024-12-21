Саудовской Аравии было известно о планировавшемся теракте в Германии

Власти Саудовской Аравии три раза отправляли Германии предупреждения о возможной опасности от гражданина Талеба Аль Абдулмохсена, который устроил теракт на рождественском рынке в Магдебурге. При этом, содержание их предостережений не раскрывается. Об этом сообщает Der Spiegel.