Саудовской Аравии было известно о планировавшемся теракте в Германии
Der Spiegel: Саудовская Аравия предупреждала Германию о нападавшем в Магдебурге
Власти Саудовской Аравии три раза отправляли Германии предупреждения о возможной опасности от гражданина Талеба Аль Абдулмохсена, который устроил теракт на рождественском рынке в Магдебурге. При этом, содержание их предостережений не раскрывается. Об этом сообщает Der Spiegel.
«По данным Der Spiegel, Саудовская Аравия недавно вынесла три предупреждения в отношении Талеба А. немецким органам безопасности», – указывает издание.
Напомним, что ранее в Германии автомобиль целенаправленно наехал на людей. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом. Террорист, который въехал в толпу, оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент произошедшего он находился под воздействием наркотиков. Погибло четыре человека, 205 ранены, из них 41 — в крайне тяжёлом состоянии здоровья.
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