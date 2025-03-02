В автокатастрофе погибла актриса комедии «Цыпочка» и R&B-певица Энджи Стоун
В автокатастрофе погибла актриса комедии «Цыпочка» Энджи Стоун
Известная американская певица и актриса Энджи Стоун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency
Известная американская певица и актриса Энджи Стоун трагически погибла в автокатастрофе в Мобиле, штат Алабама, после выступления в субботу утром. Она возвращалась с концерта вместе с музыкантами и бэк-вокалистами на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и столкнулся с грузовиком, передаёт The Sun.
Музыкальный продюсер Уолтер Миллсап III сообщил, что инцидент произошел около 4 утра 1 марта. Из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, Энджи стала единственной жертвой.
У певицы остались 27-летний сын Майкл, 47-летняя дочь Даймонд и двое внуков. Даймонд подтвердила смерть матери, написав в блоге: «Моей мамы больше нет».
Смерть Стоун вызвала шок среди коллег. Актриса Клаудия Джордан поделилась воспоминаниями: «Я говорила с тобой чуть больше месяца назад, и ты казалась такой замечательной и счастливой!»
Энджи Стоун (настоящее имя — Анджела Браун) родилась 18 декабря 1961 года в Колумбии. Она прославилась как участница хип-хоп-трио The Sequence и начала сольную карьеру в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «Black Diamond» стал золотым в США, а сама артистка дважды номинировалась на «Грэмми». Кроме музыки, Стоун снялась в 37 проектах, включая комедии «Цыпочка» и «Борьба с искушениями», где её партнершей была Бейонсе.
Ранее звезда любимого многими молодёжного комедийного фильма «Евротур» и сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет. Не так давно звезде провели операцию по пересадке печени, что могло привести к её смерти. Американские актёры почтили память коллеги по цеху, а Блейк Лайвли отметила, что Мишель всегда пользовалась блеском для губ с карамельным запахом.