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2 марта, 08:23

В автокатастрофе погибла актриса комедии «Цыпочка» и R&B-певица Энджи Стоун

В автокатастрофе погибла актриса комедии «Цыпочка» Энджи Стоун

Известная американская певица и актриса Энджи Стоун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Известная американская певица и актриса Энджи Стоун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Известная американская певица и актриса Энджи Стоун трагически погибла в автокатастрофе в Мобиле, штат Алабама, после выступления в субботу утром. Она возвращалась с концерта вместе с музыкантами и бэк-вокалистами на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и столкнулся с грузовиком, передаёт The Sun.

Музыкальный продюсер Уолтер Миллсап III сообщил, что инцидент произошел около 4 утра 1 марта. Из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, Энджи стала единственной жертвой.

У певицы остались 27-летний сын Майкл, 47-летняя дочь Даймонд и двое внуков. Даймонд подтвердила смерть матери, написав в блоге: «Моей мамы больше нет».

Смерть Стоун вызвала шок среди коллег. Актриса Клаудия Джордан поделилась воспоминаниями: «Я говорила с тобой чуть больше месяца назад, и ты казалась такой замечательной и счастливой!»

Энджи Стоун (настоящее имя — Анджела Браун) родилась 18 декабря 1961 года в Колумбии. Она прославилась как участница хип-хоп-трио The Sequence и начала сольную карьеру в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «Black Diamond» стал золотым в США, а сама артистка дважды номинировалась на «Грэмми». Кроме музыки, Стоун снялась в 37 проектах, включая комедии «Цыпочка» и «Борьба с искушениями», где её партнершей была Бейонсе.

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Оксана Попова
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