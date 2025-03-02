В автокатастрофе погибла актриса комедии «Цыпочка» и R&B-певица Энджи Стоун

Известная американская певица и актриса Энджи Стоун трагически погибла в автокатастрофе в Мобиле, штат Алабама, после выступления в субботу утром. Она возвращалась с концерта вместе с музыкантами и бэк-вокалистами на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и столкнулся с грузовиком, передаёт The Sun.

Музыкальный продюсер Уолтер Миллсап III сообщил, что инцидент произошел около 4 утра 1 марта. Из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, Энджи стала единственной жертвой.

У певицы остались 27-летний сын Майкл, 47-летняя дочь Даймонд и двое внуков. Даймонд подтвердила смерть матери, написав в блоге: «Моей мамы больше нет».

Смерть Стоун вызвала шок среди коллег. Актриса Клаудия Джордан поделилась воспоминаниями: «Я говорила с тобой чуть больше месяца назад, и ты казалась такой замечательной и счастливой!»