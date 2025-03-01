Актёр Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела

Смерть американского актёра и двухкратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена, вероятно, наступила за девять дней до его обнаружения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

«Данные кардиостимулятора актёра Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мёртв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мёртвыми в их доме в Нью-Мексико», — передаёт сайт слова шерифа Санты Фе Адана Мендозу.

Представитель власти уточнил, что последний раз кардиостимулятор фиксировал жизнедеятельность 17 февраля. Он также заявил, что наиболее популярная теория об отравлении супругов угарным газом так и не подтвердилась — анализ тел показал отрицательный результат. Помимо этого в доме пары были проведены обыски, по итогу которых правоохранители изъяли три лекарства. Одно из них предназначалось для лечения щитовидной железы, ещё два обычно принимают при болях в груди, повышенном давлении и жаре. На данный момент специалисты продолжают работы с изъятыми медицинскими записями, планировщиком задач и личными телефонами умерших.