Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены

Детектив из города Санта-Фе запросил ордер на обыск, так как усомнился в обстоятельствах, связанных с гибелью звезды «Супермена» Юджина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом сообщает таблоид TMZ.

«Смерть двух погибших достаточно подозрительна по своей природе. Нет никаких явных признаков утечки газа», — упоминается в статье.

Газовая компания Нью-Мексико проверила дом актёра и газовые линии вокруг него. Эксперты не нашли никаких неисправностей ни в самом жилище, ни поблизости.