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27 февраля, 16:25

Американские актёры почтили память Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michelletrachtenberg

Американская актриса Мишель Трахтенберг. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michelletrachtenberg

Коллеги покойной американской актрисы Мишель Трахтенберг опубликовали слова скорби и поддержки в связи со смертью артистки. О трагедии высказались Блейк Лайвли, Ким Кэтролл, Эд Вествик, Джессика Зор, Мелисса Гилберт, Тейлор Момсен, Чейс Кроуфорд и Джеймса Марстерс.

«Она была яркой, смелой и неповторимой. А ещё у неё всегда был блеск для губ со вкусным карамельным запахом, поскольку она не просто хотела сиять перед камерой, а оставлять особое впечатление о себе в каждой мелочи», — цитирует Леди Mail коллегу Трахтенберг по «Сплетнице», актрису Блейк Лавли.

«Покойся с миром, милая Мишель», — говорится в публикации Ким Кэтролл, игравшей вместе с Мишель в фильме «Принцесса льда».

«Так грустно услышать о смерти Мишель. Молюсь о ней», — признался Эд Вествик («Сплетница»).

Ещё одна коллега по сериалу «Сплетница» Джессика Зор назвала актрису настоящим профессионалом с неподражаемым чувством юмора и мастерицей рассказывать невероятно увлекательные истории. Меллиса Гилберт, снимавшаяся с Мишель в проекте «Рождество в моём городке», написала, что у неё болит сердце за родных и близких артистки.

Тейлор Момсен («Сплетница») рассказала, что по первому взгляду на Трахтенберг поняла, что им суждено стать подругами и добавила, что будет скучать по ней каждый день. В посте актёра Чейса Кроуфорд говорится, что Мишель была сильной от природы и по-настоящему весёлой и притягивающей личностью, смерть которой стала ужасной потерей. А коллега по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» Джеймс Мастерс назвал Трахтенберг прекрасной душой, а её смерть — величайшей потерей.

«Как запчасть от другой машины»: Врач объяснил неожиданную смерть Трахтенберг после пересадки печени
«Как запчасть от другой машины»: Врач объяснил неожиданную смерть Трахтенберг после пересадки печени

Напомним, сообщения о смерти 39-летней Мишель Трахтенберг появились 26 февраля. Она сыграла в таких популярных кинопроектах как «Баффи — истребительница вампиров», «Сплетница», «Евротур» и многих других. Тело звезды обнаружили утром среды в элитном жилом комплексе One Columbus Place. Позже стало известно, что актрисе недавно провели операцию по пересадке печени.

Юрий Лысенко
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