Американские актёры почтили память Мишель Трахтенберг

Коллеги покойной американской актрисы Мишель Трахтенберг опубликовали слова скорби и поддержки в связи со смертью артистки. О трагедии высказались Блейк Лайвли, Ким Кэтролл, Эд Вествик, Джессика Зор, Мелисса Гилберт, Тейлор Момсен, Чейс Кроуфорд и Джеймса Марстерс.

«Она была яркой, смелой и неповторимой. А ещё у неё всегда был блеск для губ со вкусным карамельным запахом, поскольку она не просто хотела сиять перед камерой, а оставлять особое впечатление о себе в каждой мелочи», — цитирует Леди Mail коллегу Трахтенберг по «Сплетнице», актрису Блейк Лавли.

«Покойся с миром, милая Мишель», — говорится в публикации Ким Кэтролл, игравшей вместе с Мишель в фильме «Принцесса льда».

«Так грустно услышать о смерти Мишель. Молюсь о ней», — признался Эд Вествик («Сплетница»).

Ещё одна коллега по сериалу «Сплетница» Джессика Зор назвала актрису настоящим профессионалом с неподражаемым чувством юмора и мастерицей рассказывать невероятно увлекательные истории. Меллиса Гилберт, снимавшаяся с Мишель в проекте «Рождество в моём городке», написала, что у неё болит сердце за родных и близких артистки.