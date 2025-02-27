Американские актёры почтили память Мишель Трахтенберг
Американская актриса Мишель Трахтенберг. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michelletrachtenberg
Коллеги покойной американской актрисы Мишель Трахтенберг опубликовали слова скорби и поддержки в связи со смертью артистки. О трагедии высказались Блейк Лайвли, Ким Кэтролл, Эд Вествик, Джессика Зор, Мелисса Гилберт, Тейлор Момсен, Чейс Кроуфорд и Джеймса Марстерс.
«Она была яркой, смелой и неповторимой. А ещё у неё всегда был блеск для губ со вкусным карамельным запахом, поскольку она не просто хотела сиять перед камерой, а оставлять особое впечатление о себе в каждой мелочи», — цитирует Леди Mail коллегу Трахтенберг по «Сплетнице», актрису Блейк Лавли.
«Покойся с миром, милая Мишель», — говорится в публикации Ким Кэтролл, игравшей вместе с Мишель в фильме «Принцесса льда».
«Так грустно услышать о смерти Мишель. Молюсь о ней», — признался Эд Вествик («Сплетница»).
Ещё одна коллега по сериалу «Сплетница» Джессика Зор назвала актрису настоящим профессионалом с неподражаемым чувством юмора и мастерицей рассказывать невероятно увлекательные истории. Меллиса Гилберт, снимавшаяся с Мишель в проекте «Рождество в моём городке», написала, что у неё болит сердце за родных и близких артистки.
Тейлор Момсен («Сплетница») рассказала, что по первому взгляду на Трахтенберг поняла, что им суждено стать подругами и добавила, что будет скучать по ней каждый день. В посте актёра Чейса Кроуфорд говорится, что Мишель была сильной от природы и по-настоящему весёлой и притягивающей личностью, смерть которой стала ужасной потерей. А коллега по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» Джеймс Мастерс назвал Трахтенберг прекрасной душой, а её смерть — величайшей потерей.
Напомним, сообщения о смерти 39-летней Мишель Трахтенберг появились 26 февраля. Она сыграла в таких популярных кинопроектах как «Баффи — истребительница вампиров», «Сплетница», «Евротур» и многих других. Тело звезды обнаружили утром среды в элитном жилом комплексе One Columbus Place. Позже стало известно, что актрисе недавно провели операцию по пересадке печени.