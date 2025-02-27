«Как запчасть от другой машины»: Врач объяснил неожиданную смерть Трахтенберг после пересадки печени

Пересадка печени — это не просто операция, а травма для организма. Обычно дальше происходит интоксикация, отравление и наступает смерть, заявил врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя неожиданный уход актрисы Мишель Трахтенберг.

«Из той информации, что есть сейчас, первое, что приходит в голову, — это отторжение органа. Отторжение органов — это частое явление. Не всем везёт с приживанием трансплантированных органов. Конечно, резкая потеря веса после пересадки случается у всех. Это естественно. Посмотрите на пациентов с циррозом печени. Они тоже истощённые, худые, жёлтые, с асцитом, с разными проблемами. Всё зависит от того, с чего всё начиналось. Если человек был толстый, то ему нужно время, чтобы похудеть. А если он изначально был нежирный, то после пересадки печени проблемы быстро нарастают», — рассказал медик.

Звонков отметил, что скорость «сгорания» человека после пересадки очень индивидуальна. По его словам, пациенту дают препараты, которые подавляют иммунитет, стараются как-то придавить отторжение ткани, но это не всегда срабатывает. Терапевт рассказал, что также есть масса вторичных осложнений с нарушением свёртывания крови, например кровотечения и тромбозы.

«Поэтому обычно за такими пациентами наблюдают, следят. Если есть шанс их держать, спасать — спасают. Если нет, значит, не повезло. Вообще, пересадка печени — это очень травматичная, очень серьёзная операция, как пересадка сердца или лёгких», — добавил Звонков.

Люди, как правило, после таких операций получают шанс пожить буквально несколько лет — год, два, три, пять. Если пять лет человек прожил после такой операции — это вообще счастье, как с онкологией. Врач-терапевт Андрей Звонков