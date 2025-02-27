«Как запчасть от другой машины»: Врач объяснил неожиданную смерть Трахтенберг после пересадки печени
Врач Звонков: Люди с пересаженной печенью обычно живут буквально несколько лет
Пересадка печени — это не просто операция, а травма для организма. Обычно дальше происходит интоксикация, отравление и наступает смерть, заявил врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя неожиданный уход актрисы Мишель Трахтенберг.
«Из той информации, что есть сейчас, первое, что приходит в голову, — это отторжение органа. Отторжение органов — это частое явление. Не всем везёт с приживанием трансплантированных органов. Конечно, резкая потеря веса после пересадки случается у всех. Это естественно. Посмотрите на пациентов с циррозом печени. Они тоже истощённые, худые, жёлтые, с асцитом, с разными проблемами. Всё зависит от того, с чего всё начиналось. Если человек был толстый, то ему нужно время, чтобы похудеть. А если он изначально был нежирный, то после пересадки печени проблемы быстро нарастают», — рассказал медик.
Звонков отметил, что скорость «сгорания» человека после пересадки очень индивидуальна. По его словам, пациенту дают препараты, которые подавляют иммунитет, стараются как-то придавить отторжение ткани, но это не всегда срабатывает. Терапевт рассказал, что также есть масса вторичных осложнений с нарушением свёртывания крови, например кровотечения и тромбозы.
«Поэтому обычно за такими пациентами наблюдают, следят. Если есть шанс их держать, спасать — спасают. Если нет, значит, не повезло. Вообще, пересадка печени — это очень травматичная, очень серьёзная операция, как пересадка сердца или лёгких», — добавил Звонков.
Люди, как правило, после таких операций получают шанс пожить буквально несколько лет — год, два, три, пять. Если пять лет человек прожил после такой операции — это вообще счастье, как с онкологией.
Врач-терапевт Андрей Звонков
«Понимаете, здесь сложно объяснить. Пересаженные органы — это всегда проблема. Это как взять машину, поставить в неё запчасть от другой машины, которая не подходит. Совсем не подходит, да. Какое-то время машина будет ездить, но она будет ломаться постоянно. Потому что это другая механика, другая геометрия, все параметры другие. Сама запчасть уже будет портить машину, понимаете? Она позволит ей какое-то время работать, но ускорит процесс её разрушения. То же самое с печенью», — заключил эксперт.
Напомним, о смерти Мишель Трахтенберг стало известно 26 февраля. Она сыграла в проектах «Баффи — истребительница вампиров», «Сплетница» и «Евротур». Звезде было всего 39 лет. Тело актрисы нашли около 8 часов утра в среду в элитном жилом комплексе One Columbus Place. Позже выяснилось, что недавно актриса пережила пересадку печени.