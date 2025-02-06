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Регион
6 февраля, 11:49

От отёков до снижения либидо: Врач перечислила неочевидные симптомы фиброза печени

Врач Шархун: Снижение либидо может быть симптомом фиброза печени

Снижение либидо и половая дисфункция могут быть симптомами фиброза печени, предупредила профессор РНИМУ имени Пирогова Ольга Шархун. В интервью «Газете.ru» она перечислила и другие неочевидные признаки опасного заболевания.

«Цирроз и фиброз печени являются хроническими заболеваниями, которые могут долгое время не проявляться ярко выраженными симптомами. Однако существуют некоторые неочевидные и иногда игнорируемые симптомы, которые могут указать на заболевание печени», — отметила эксперт.

По её словам, признаки заболевания могут включать ухудшение аппетита, потерю веса и различные проблемы с пищеварительной системой. Также стоит обратить внимание на нарушения сна, особенно если вас беспокоят ночные кошмары. Кроме того, при проблемах с печенью могут возникать синяки, отёки и красные пятна на коже, а также увеличивается количество кровотечений.

«Появление сосудистых звёздочек и красных пятен на коже груди и живота, пауковидных вен тоже могут быть симптомом фиброза, как и отёки на ногах и увеличение живота», — заключила врач.

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freepik / julos

Борис Эльфанд
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