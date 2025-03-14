Более 70 человек признаны потерпевшими после атаки БПЛА на столичный регион

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела, возбуждённого после удара беспилотников по Москве и Подмосковью 11 марта. Тогда в результате массированной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали более 70 жителей столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко о массированной атаке ВСУ. Видео © Telegram / Следком

«<...> Признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта. Проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.