Более 70 человек признаны потерпевшими после атаки БПЛА на столичный регион
Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела, возбуждённого после удара беспилотников по Москве и Подмосковью 11 марта. Тогда в результате массированной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали более 70 жителей столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко о массированной атаке ВСУ. Видео © Telegram / Следком
«<...> Признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта. Проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические. Сейчас специалисты изучают обнаруженные поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным жителям.
Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что масштабная атака беспилотников на Москву и Подмосковье была реакцией ВСУ на действия России. Напомним, что украинская армия атаковала российские регионы 337 дронами. Российским средствам ПВО удалось сбить 91 дрон в Московской области. Однако обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. В результате три человека погибли.
Life.ru / Kandinsky 3.1