Число сбитых над Воронежской областью дронов ВСУ достигло 35
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области после уничтожения 35 беспилотников ВСУ за ночь, сообщил губернатор Александр Гусев. Также украинские дроны ликвидированы над Ростовской областью.
«По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь.
Новости СВО. Освобождена Гончаровка, ВС РФ штурмуют Басовку, правосеки в панике на Украине, 15 марта
Серия взрывов в ночь на 15 марта прогремела и в Волгограде. Местные жители сообщили о сбитых над городом и окрестностями беспилотниках.
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