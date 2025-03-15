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Регион
15 марта, 04:08

Число сбитых над Воронежской областью дронов ВСУ достигло 35

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области после уничтожения 35 беспилотников ВСУ за ночь, сообщил губернатор Александр Гусев. Также украинские дроны ликвидированы над Ростовской областью.

«По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь.

Новости СВО. Освобождена Гончаровка, ВС РФ штурмуют Басовку, правосеки в панике на Украине, 15 марта
Новости СВО. Освобождена Гончаровка, ВС РФ штурмуют Басовку, правосеки в панике на Украине, 15 марта

Серия взрывов в ночь на 15 марта прогремела и в Волгограде. Местные жители сообщили о сбитых над городом и окрестностями беспилотниках.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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