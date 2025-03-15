Число сбитых над Воронежской областью дронов ВСУ достигло 35

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области после уничтожения 35 беспилотников ВСУ за ночь, сообщил губернатор Александр Гусев. Также украинские дроны ликвидированы над Ростовской областью.

Серия взрывов в ночь на 15 марта прогремела и в Волгограде. Местные жители сообщили о сбитых над городом и окрестностями беспилотниках.