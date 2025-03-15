Новости СВО. Освобождена Гончаровка, ВС РФ штурмуют Басовку, правосеки в панике на Украине, 15 марта Армия России заканчивает освобождение Курской области, открыла новый фронт на границе, наступает на Сумы, убийство в Одессе карателя ВСУ Демьяна Ганула привело нацистов в ужас — дайджест Life.ru 14 марта, 21:07 Подразделения группировки войск «Восток» уничтожают подразделения ВСУ в Донецкой Народной Республике. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 15 марта

Остатки группировки ВСУ пытаются покинуть Курскую область. Получается это не у всех. За сутки Украина потеряла на этом направлении 260 человек. Дело дошло до того, что президент США Дональд Трамп просил президента России сохранить жизни тех, кто оказался окружён. По его словам, вэсэушникам грозит «ужасная бойня». Президент России Владимир Путин предложил киевскому режиму отдать приказ своим подчинённым сложить оружие и сдаться. Всем гарантирована жизнь.

Минобороны подтвердило освобождение Гончаровки. Украинские боевики продолжают пытаться выбраться из Курской области. Делать это приходится под постоянным огнём российских войск.

— В кузов мы посадили парня с пулемётом, чтобы сбивал как можно больше беспилотников над нами, врубили глушилки, перекрестились и отправились в путь. Главное было просто выбраться оттуда, — рассказал один из вэсэушников корреспонденту Financial Times. Он отметил, что российские войска постоянно пытались наступать, а когда был перекрыт путь снабжения, то удерживать Суджу и близлежащие населённые пункты стало невозможно.

Российские операторы дронов продолжают громить колонны отступающего противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 15 марта

Российские войска ведут наступление в Сумской области сразу на нескольких направлениях. Сообщается о боях в трёх приграничных населённых пунктах. При этом в ряде районов региона украинские власти объявили эвакуацию, но выезжать хотят не все жители.

— Поступила проверенная информация, подтверждённая мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских, — рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вывозить людей пытаются из Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Интересно, что из Юнаковки и Мирополья идут три дороги до Сум. В случае если наши войска будут наступать по ним, то областной центр может оказаться в полуокружении.

Донецкая Народная Республика, 15 марта

Расчёты БПЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Попытки противника ворваться в Торецк заканчиваются для него печально. Сообщается, что присутствуют боевики ВСУ в районе терриконов и Щербиновки. Сейчас их уничтожением занимаются мотострелки из 20-й и 150-й дивизий. Киев в попытке одержать очередную медийную победу перебрасывает сюда радикалов из 12-й бригады Нацгвардии. На Краматорском направлении ВС РФ взяли Васюковку.

— Очевидно, что обрезание коммуникаций Северской группировки является одной из главных задач этой наступательной операции, — пишет Юрий Подоляка.

Паника украинских радикалов

После убийства нациста Демьяна Ганула другие украинские радикальные националисты запаниковали. Как всегда, ищут они русский след, но обстоятельства ликвидации могут говорить о внутренних разборках. СБУ сообщает, что Ганул погиб от рук 46-летнего дезертира, но в любом случае радует тот факт, что теперь нацисты не могут себя чувствовать в безопасности нигде.

— Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся за украинскими активистами, волонтёрами, общественными деятелями. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые её организовали, находятся за границей и работают на российские спецслужбы, — пожаловался бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко.

Активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева в беседе с РИА Новости отметила, что теперь националистам нужно бояться за себя и днём и ночью. Если пуля их не нашла на поле боя, так достанет в городах.

* Внесён в список экстремистов и террористов.

Авторы Даниил Черных