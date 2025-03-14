Власти Сумской области начали эвакуацию людей из приграничных населённых пунктов

Власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Это касается Юнаковской и Миропольской территориальных общин.

По данным областной администрации, всего предстоит вывезти 543 человека, включая детей. Официальная причина — ухудшение оперативной обстановки в регионе.

«Сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населённых пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин», — заявила обладминистрация в соцсетях.

Глава военной администрации области Владимир Артюх отметил, что некоторые жители отказываются от эвакуации. По его словам, это мешает работе Вооружённых сил Украины.