Власти Сумской области начали эвакуацию людей из приграничных населённых пунктов
Власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Это касается Юнаковской и Миропольской территориальных общин.
По данным областной администрации, всего предстоит вывезти 543 человека, включая детей. Официальная причина — ухудшение оперативной обстановки в регионе.
«Сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населённых пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин», — заявила обладминистрация в соцсетях.
Глава военной администрации области Владимир Артюх отметил, что некоторые жители отказываются от эвакуации. По его словам, это мешает работе Вооружённых сил Украины.
Решение об эвакуации принято на фоне стремительного наступления ВС РФ в Курской области. 13 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов региона.
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