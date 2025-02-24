Жителей Курской области эвакуируют из украинских Сум через территорию Белоруссии
Москалькова заявила о договорённости об эвакуации россиян из украинских Сум
Жителей Курской области, находящихся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через территорию Белоруссии. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, на этот счет уже есть договорённость со всеми заинтересованными сторонами.
«Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — сказала правозащитница на заседании президиума фракции «Единая Россия» 24 февраля.
Напомним, что Москалькова ещё в декабре обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гумкоридор в Курской области. Она указала, что мирные жители проживают в разрушенных домах или подвалах, и их необходимо эвакуировать в безопасное место.
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