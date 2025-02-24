Жителей Курской области эвакуируют из украинских Сум через территорию Белоруссии

Жителей Курской области, находящихся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через территорию Белоруссии. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, на этот счет уже есть договорённость со всеми заинтересованными сторонами.

«Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — сказала правозащитница на заседании президиума фракции «Единая Россия» 24 февраля.