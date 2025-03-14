Раскрыты потери ВСУ, терпящих крах в Курской области
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 военных
Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили более 260 военных и пять бронетранспортёров. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.
Также ВСУ лишились четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов, трёх пунктов управления беспилотниками и пяти автомобилей. 12 украинских военных сложили оружие и сдались в плен.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 67410 военных, 392 танка, 316 БМП, 283 БТР, 2198 ББМ, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину), 2433 автомобилей.
Напомним, накануне, 13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи. Взятие города стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных за освобождение Суджи. Также глава государства отметил, что ВС РФ оперативно возвращают контроль над населёнными пунктами Курской области.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu