Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили более 260 военных и пять бронетранспортёров. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов, трёх пунктов управления беспилотниками и пяти автомобилей. 12 украинских военных сложили оружие и сдались в плен.