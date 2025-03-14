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14 марта, 09:34

Раскрыты потери ВСУ, терпящих крах в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 военных

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили более 260 военных и пять бронетранспортёров. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов, трёх пунктов управления беспилотниками и пяти автомобилей. 12 украинских военных сложили оружие и сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 67410 военных, 392 танка, 316 БМП, 283 БТР, 2198 ББМ, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину), 2433 автомобилей.

Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области
Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Напомним, накануне, 13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи. Взятие города стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных за освобождение Суджи. Также глава государства отметил, что ВС РФ оперативно возвращают контроль над населёнными пунктами Курской области.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Никита Никонов
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