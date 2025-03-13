Путин: ВС РФ один за одним освобождают сёла в районе Суджи

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска «один за одним» захватывают населенные пункты в районе Суджи в Курской области. Речь об этом зашла на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.

«Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты», — сказал глава государства.