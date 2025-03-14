Приговор исполнен: Что известно про убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула В Одессе убит правосек и нацист Демьян Ганул. Именно он был одним из организаторов погромов и трагических событий в Одессе, когда заживо сожгли полсотни человек. Накануне ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. 14 марта, 10:36 3945 3945 Нациста Демьяна Ганула, запугивавшего одесситов, настигло справедливое возмездие. Коллаж © Life.ru Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Демьян Ганул

10 тысяч долларов за голову Демьяна Ганула

В Одессе на Александровском проспекте убит известный местный нацист, активный участник казни людей в Доме профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*. Судя по видео, киллер средь бела дня и при прохожих подошёл к Ганулу, выстрелил в него из пистолета, а когда тот упал, то сделал ещё контрольный выстрел в голову. После этого он спокойно пошёл дальше по улице. В городе введён план «Перехват». Похоже, смерть Ганула — это не результат разборок в среде местных бандитов или нацистов. Возможно, кто-то решил привести вердикт Европейского суда в исполнение.

Буквально накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии, которое привело к беспорядкам и смерти 48 человек в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Ещё 250 получили ранения различной степени тяжести.

Кадры ликвидации нациста Ганула. Видео © Telegram / Colonelcassad

Напомним, в тот день сотни нацистов-боевиков «Самообороны Майдана», предположительно, организованные Демьяном Ганулом, камнями, палками, огнестрелом и коктейлями Молотова разгоняли участников движения «Куликово поле», выступавших за сохранение статуса русского языка и реформирование налоговой системы. Укрывшихся в административном здании боевики попросту сожгли заживо.

Ликвидация Ганула на Украине вызвала серьёзный резонанс — как пишут местные источники, на месте расстрела работает оперативно-следственная группа и криминалисты центрального аппарата Национальной полиции во главе с начальником нацполиции генералом Иваном Выговским.

Интересно, что на канале Ганула в «Телеграм» последний пост был опубликован в 10:59. В нём убитый выложил видео украинских БПЛА, атаковавших Белгородскую, Саратовскую и Тамбовскую области и поливал Россию помоями.

Кадры с места убийства Ганула, справа — вероятный подозреваемый. Фото © Telegram / SHOT

Нацист ждал свою смерть. Ранее он жаловался украинским силовикам, что очень боится мести русских.

— На различных российских информационных ресурсах объявили награду за нападение на меня в размере до 10 000 долларов. Российские агенты свободно действуют на Украине. Я требую защитить меня, — заявлял нацист.

К слову, Life.ru не нашёл объявлений о награде за голову Ганула. Есть лишь уголовное дело против него, возбуждённое СК РФ, и заочный арест, наложенный Басманным судом Москвы. Скорее всего, нациста запугивали свои же. Уж слишком много у него врагов на Украине, и не только в Одессе. Например, есть сведения, что он присваивал себе часть пожертвований, которые украинцы собирают на нужды ВСУ, и занимался банальным рэкетом бизнеса.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул появился на свет на глухом хуторе Новоселицкое под Кировоградом. Увлекался боксом и авиамоделированием. После школы переехал в Одессу, поступив на истфак местного пединститута. События Евромайдана застали его в знаменитом крымском детском лагере «Артек», где он работал вожатым.

В 2014 году Ганул примкнул к неонацистам, став главой силового блока одесского подразделения «Правого сектора»**. Вскоре он создал и свою организацию под названием «Уличный фронт». Её головорезы активно участвовали в уличных акциях и беспорядках. Отморозок считается одним из организаторов поджога Дома профсоюзов 2 мая (где погибло полсотни мирных одесситов, в том числе женщины и подростки. — Прим. Life.ru).

— Я не считаю сгоревших там людьми, я не вижу в этом преступления, — кровожадно заявлял Ганул. Он неоднократно приходил на Куликово поле, где располагается сгоревший Дом профсоюзов, и на годовщину трагедии ел там шашлыки, позируя на камеру и намекая на сгоревших заживо людей.

Подонок издевался над погибшими в одесском Доме профсоюзов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Демьян Ганул

Нацист особо и не скрывал, что имел отношение к этому чудовищному преступлению.

— В тот день я вернулся в общежитие около 23:30, всё же попросил охранника открыть дверь. Я был максимально измотан от уличных боёв, но счастлив, что Одесса — это Украина, — так Ганул публично вспоминал 2 мая 2014 года.

С тех пор он постоянно участвовал в русофобских акциях. В Одессе считают, что его крышевала СБУ. Ганул не только кошмарил население. Он предлагал ввести в школьную программу предмет «русофобия», написал донос на украинского профессора истории, посмевшего праздновать День Победы 9 мая, уничтожал советские памятники, срывал русскоязычные концерты и спектакли, в целом терроризировал всех русскоязычных украинцев.

В первые дни СВО Демьян Ганул даже обрадовался.

— Наконец-то у нас есть всё, чтобы положить конец пророссийским и сепаратистским настроениям в Одессе. Нам нужны все данные о любителях России: адреса, телефоны, госномера авто. Кидайте в сообщениях или в личку, — призывал Ганул.

Одесса, 2 мая 2014 года. Пожар в здании областного совета профсоюзов. В результате поджога погибло 48 мирных активистов. Фото © ТАСС / Андрей Боровский

Ему неплохо платили. По Одессе он гонял за рулём премиального внедорожника Cadillac Escalade. Как-то его остановила дорожная полиция. Ганул был пьян, в салоне находились проститутки. Правоохранителям он заявил, что они «лохи» и «не на того нарвались».

Чем в последнее время занимался Ганул

Одесситы, которые уклоняются от призыва и не хотят воевать с Россией, ходили в ужасе. На местный военкомат работал бугай с садистскими наклонностями и ультрарусофобскими взглядами. Его звали Демьян Ганул. Весь город судачил, как он беспощадно расправился с тренером одного из одесских фитнес-клубов Севастьяном Гоговичем.

Скандал начался с серии видеороликов и фотографий, выложенных Ганулом в соцсетях. На первых кадрах крепкого телосложения тренер-ухилянт послал матом сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования. — Прим. Life.ru), пришедших вручить ему повестку. Это оказалось огромной ошибкой. Обиженные военкомы позвонили Демьяну Ганулу, тот быстро приехал с молодчиками. На следующих кадрах тренер Гогович стоял запуганный, весь в крови, с переломанными носом и пальцами. Бедолагу скрутили и увезли на военно-врачебную комиссию.

— Прорусский сепаратист, — издевался над ним довольный Демьян Ганул, делая селфи на фоне луж крови.

История на этом не закончилась. Следом Демьян Ганул опубликовал скриншоты из соцсетей Севастьяна Гоговича, где тот якобы постил антиукраинский контент. Вот только сложно не заметить один странный нюанс: все эти «пророссийские» картинки были выложены уже после задержания тренера, при этом ранее он постил исключительно семью и спорт.

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

На это обратил внимание народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Политик потребовал у СБУ и МВД немедленно наказать Ганула.

— Сам по себе поступок тренера заслуживает осуждения. Но последующие события усугубили ситуацию. Одесситы напуганы, что какой-то Ганул завтра вломится и к ним домой, ограбит, побьёт и останется безнаказанным, — заявил нардеп, намекая, что Ганул подставил Гоговича.

Разборки нардепа с Демьяном Ганулом никак не помогли бедному тренеру. Его мучения продолжились. Через пару недель в Сети появилось видео, где сильно помятый и прикованный наручниками к дереву мужчина, похожий на Севастьяна Гоговича, признаётся, что его якобы изнасиловали.

На вопрос о его причастности к этому Демьян Ганул лишь оскалился. По заявлению подонка, тренер будет служить «пушечным мясом» в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Это подразделение знаменито тем, что понесло огромные потери в битвах против вагнеровцев за Бахмут и Авдеевку.

По слухам, которые циркулируют в Одессе, таких нападений со стороны Демьяна Ганула были десятки.

Почему Ганул сам не спешил на фронт

Несмотря на устрашающую внешность и многочисленные нацистские татуировки, Демьян Ганул был трусом. Мордоворот бил только тех, кто слабее. У него была тысяча отговорок, почему он сам не на фронте: «надо следить за тылом», «есть секретные задачи от СБУ» и «не годен по здоровью». Ганул травил байки, что он якобы инвалид третьей группы и один глаз у него искусственный.

В конце концов, не выдержав давления, правосек стал врать, что всё же был на передовой. Как доказательство он выложил фотографию на фоне уничтоженного танка, явно отфотошопленную и фейковую, что видно невооружённым глазом.

Когда в конце прошлого года на Украине был принят новый закон о мобилизации, отменяющий отсрочки для инвалидов третьей группы, Демьян Ганул был в ужасе. Он обозвал нардепов «дилетантами, которые сделали только хуже», и спрогнозировал массовое бегство украинских калек за границу. Впрочем, как сейчас видно, связей Ганула всё же хватило, чтобы не идти на фронт и при новом законе.

Любопытный момент: близкий знакомый Демьяна Ганула — другой одесский нацист, Сергей Стерненко, — тоже не идёт воевать якобы из-за протеза вместо глаза. Либо это продуманная афера с подкупом врачей, либо они настолько боялись мобилизации, что сами покалечили себя. Но на случайность не очень похоже.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Запрещённая в России экстремистская организация.

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