Друг лордов: Куда сбежал с фронта каратель из «Азова» Богдан Кротевич, обматеривший Илона Маска Начальник штаба «Азова»* Богдан Тавр Кротевич поспешно уволился со службы после конфликта с Илоном Маском. Верхушка ВСУ вряд ли простит ему ссору с поставщиком Starlink. Life.ru выяснял, куда теперь может податься каратель. 27 февраля, 21:15 Украинский каратель Богдан Кротевич. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Clever Arts 2, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krotevych_bohdan

Кто такой Кротевич

Фронт покинул «захисник Незалежной» 31-летний Богдан Кротевич, известный под позывным Тавр. Этот мясник — плоть от плоти экстремистского праворадикального подразделения «Азов»*, он занимал там должности врио комбрига и начальника штаба. От россиян Богдана Кротевича корёжит. Он считает нас рабами и обзывает… нацистами.

Будущий неонацист родился в пригороде Одессы, а вырос в Крыму. Судя по отчему дому в Симферополе, его семья не бедствовала: Кротевичи занимали приличную трёшку в типовой панельной десятиэтажке на улице Балаклавской.

Высшее образование Богдан Кротевич получал в Киевской государственной академии водного транспорта. Однако учёба оказалась явно не про него. Хлопец больше увлекался боксом и тхэквондо. Когда начался Евромайдан, он по зову сердца вооружился коктейлями Молотова и примкнул к террористам из «Правого сектора»*. Кротевич был одним из тех, кто помогал установить знамя правосеков* на центральной площади Киева.

После возвращения Крыма в состав России семья Богдана Кротевича спешно переехала в украинскую столицу. К тому времени он уже забил на учёбу и записался в ряды только что основанной бригады «Азов»*. У наших спецслужб есть доказательства его участия в карательных операциях против мирного населения Донбасса. Буквально через полтора года его повысили до командира взвода. Имеются данные, что повышение он получил, потому что помог организовать провокации в Марьинке и Широкине, из-за которых были сорваны первые Минские соглашения.

В 2021 году Кротевич возглавил штаб «Азова»*, став фактически вторым человеком в подразделении. Именно он организовывал набор добровольцев и создал благотворительный фонд AZOV.one для сбора средств со всего мира. Также именно ему поручали переформатирование батальона «Азов»* в полноценную бригаду.

Весной 2022 года Богдан Кротевич, как и сотни других азовцев*, оказался блокированным нашими войсками на мариупольском заводе «Азовсталь» и сдался в плен. Однако потом был обменян и возвращён на Украину. Пленение лишь сыграло ему на руку. Он получил звание подполковника.

Что произошло с Кротевичем

Каратель Тавр подал в отставку без объяснения причин сразу после перепалки в соцсетях с Илоном Маском, главой департамента повышения эффективности Правительства США. Миллиардер справедливо заметил, что отменивший президентские выборы Зеленский потерял право говорить от имени украинского народа. Кротевич в ответ грубо послал Маска на три буквы, но вскоре передумал и удалил матерный пост.

Неонацист в принципе не сдержан на язык и любит публичную нецензурную брань.

— Мы их развалим ****. Развалим так, что они **** **** на всю жизнь. Украинская нация бессмертная, — это сообщение Богдан Кротевич прикрепил наверху в своём профиле, чтобы все видели.

Закреплённое вверху сообщение Богдана Кротевича. Фото © X / Богдан Кротевич

Как Кротевич воевал с генералами ВСУ

По другой версии, Тавр скоропостижно ушёл со службы из-за подковёрной политической борьбы. Ранее он резко критиковал народных депутатов и высшее командование, обвиняя их в коррупции и недостаточной компетенции. Своей критикой он добился отставки командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который якобы своим непрофессионализмом «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».

Богдан Кротевич на протяжении всей спецоперации воюет с генералами старой закалки. Жёстко обругал он и хвалёное прошлогоднее контрнаступление ВСУ, назвав его «дебильным трешем». Но не стоит думать, что неонацист дорожит людьми и хочет меньше жертв. Наоборот!

— Надо брать тактику чеченских террористов, осуществляя захваты небольших городов по примеру нападений на Будённовск и Кизляр, чтобы использовать эти земли в качестве рычага для давления на Россию, — заявил Кротевич американскому изданию Washington Post.

Стоит заметить, что именно эта тактика сейчас применяется украинскими карателями в Курской области.

Богдан Тавр Кротевич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krotevych_bohdan

Почему Богдан Кротевич любит Великобританию

Ещё одна версия причины отставки Богдана Кротевича — его сложные отношения с англосаксами. Сейчас невооружённым взглядом видны разногласия между США и Великобританией. А Тавр не просто выступил против Илона Маска, он всегда был за «англичанку».

Так, летом прошлого года Кротевич отправился на гастроли в Великобританию, где выступил в институте стратегических исследований на тему российско-украинского конфликта и встретился в палате лордов с главным лоббистом поддержки Украины бароном Джорджем Робертсоном.

Рекламную кампанию для Тавра провела компания Lego, которая выпустила фигурку в виде него. Напомним, что всемирно известный производитель конструкторов имеет штаб-квартиру в Лондоне.

Напротив, с американцами Богдан Кротевич встречался мало и на более низком уровне.

Фигурка Кротевича слева. Фото © Telegram / Голос Мордора

Куда может уехать Кротевич

Богдан Кротевич благодаря злому языку, интригам и жестокому отношению к мирным жителям и своим подчинённым нажил себе много влиятельных врагов. Теперь у ВСУ есть риск, что Маск отключит спутниковую систему Starlink, без которой каратели не способны воевать. Кротевич может сбежать в Европу или податься в любимый им Лондон, где живёт бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Его чаще всего прочат на пост президента Незалежной. Не исключено, что при нём найдётся место и карателю Кротевичу.

Какие активы есть у карателя

Ещё Богдан Кротевич может укрыться в своих элитных квартирах, которые получил за службу.

«Новопечерские липки» в Киеве. Фото © 3ddd.ru

Одна из них находится в новом респектабельном киевском квартале «Новопечерские липки». Стоимость, около $500 тыс., оправданна. Самый центр города, треть территории отведена под парки и скверы, развитая инфраструктура.

Вторая квартира, поскромнее, располагается в посёлке Софиевская Борщаговка, в среднеэтажном ЖК комфорт-класса «Киевский маеток». Цена — от $100 тыс.

ЖК «Киевский маеток». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алла Киевский Маеток

Такие дорогостоящие подарки нацистам возмутили многих на Украине.

— Сегодня «Азов»* — это отдельная каста в обществе: те, кому война нужна как воздух, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь на десятилетия вперёд. Источники их доходов — не только бюджет. Это и незаконные колл-центры, и вывоз мужчин за границу, и продажа фиктивных справок, и наркотики, и оружие. Всё это процветает, и на всём этом зарабатывают такие вот «воины», пока тысячи простых мужиков гибнут в лесах под Курском, — так охарактеризовал Богдана Кротевича депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Пряники» благодаря службе в «Азове»* получил не только Тавр, но и его родственники. Сестра Сандра Кротевич была до начала СВО инспектором патрульной полиции, после стала главным специалистом отдела протокола МИД Украины. Отец Александр Кротевич, ранее безызвестный художник, смог создать собственную дизайн-студию при Киевском национальном университете технологий и дизайна, пристроить туда преподавателем супругу, а также запатентовать изображение вертолёта Apache. Рисует Кротевич-старший сплошь тризубы и украинские чубы.







* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Пётр Егоров