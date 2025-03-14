46-летний дезертир: Раскрыты подробности об убийце нациста Ганула в Одессе
СБУ: Подозреваемым в убийстве нациста Ганула оказался 46-летний дезертир
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве Ганула. Обложка © Служба безопасности Украины
Подозреваемым в убийстве проукраинского активиста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир, — сказано в сообщении.
Пистолет и граната. Фото © Служба безопасности Украины
В СБУ уточнили, что досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры по уголовной статье об умышленном убийстве.
Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также мужчина известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.