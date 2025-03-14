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14 марта, 15:31

46-летний дезертир: Раскрыты подробности об убийце нациста Ганула в Одессе

СБУ: Подозреваемым в убийстве нациста Ганула оказался 46-летний дезертир

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве Ганула. Обложка © Служба безопасности Украины

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве Ганула. Обложка © Служба безопасности Украины

Подозреваемым в убийстве проукраинского активиста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир, — сказано в сообщении.

Пистолет и граната. Фото © Служба безопасности Украины

Пистолет и граната. Фото © Служба безопасности Украины

В СБУ уточнили, что досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры по уголовной статье об умышленном убийстве.

«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул
«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также мужчина известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.

Дарья Нарыкова
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