46-летний дезертир: Раскрыты подробности об убийце нациста Ганула в Одессе

Подозреваемым в убийстве проукраинского активиста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир, — сказано в сообщении.

Пистолет и граната. Фото © Служба безопасности Украины