В Одессе убит нацист Демьян Ганул, он был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники.

В Сети также расходится фото с телом, лежащим на тротуаре. То, что это именно нацист Ганул, подтверждает татуировка на теле жертвы. Предварительно, убийство было совершено двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за отсутствие мер, направленных на предотвращение насилия и спасение людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. Напомним, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе произошёл 2 мая 2014 года. Тогда 48 человек были сожжены украинскими нацистами за пророссийскую позицию.