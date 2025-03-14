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Регион
14 марта, 09:17

В Одессе убит один из организаторов поджога Дома профсоюзов Демьян Ганул

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

В Одессе убит нацист Демьян Ганул, он был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники.

В Сети также расходится фото с телом, лежащим на тротуаре. То, что это именно нацист Ганул, подтверждает татуировка на теле жертвы. Предварительно, убийство было совершено двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

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Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины

Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за отсутствие мер, направленных на предотвращение насилия и спасение людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. Напомним, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе произошёл 2 мая 2014 года. Тогда 48 человек были сожжены украинскими нацистами за пророссийскую позицию.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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