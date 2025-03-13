Украина признана виновной в бездействии при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за отсутствие мер, направленных на предотвращение насилия и спасение людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.

Согласно пресс-релизу суда, было установлено, что власти нарушили статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека, так как не предприняли необходимых действий для предотвращения насилия, его остановки и обеспечения спасения людей. Также отмечалось, что киевские власти не провели адекватного расследования произошедшего в Одессе.