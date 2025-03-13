Украина признана виновной в бездействии при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе
ЕСПЧ: Украина признана виновной в бездействии при событиях в Одессе в 2014 году
Пожар у здания областного совета профсоюзов. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / АБ / АБ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за отсутствие мер, направленных на предотвращение насилия и спасение людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.
Согласно пресс-релизу суда, было установлено, что власти нарушили статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека, так как не предприняли необходимых действий для предотвращения насилия, его остановки и обеспечения спасения людей. Также отмечалось, что киевские власти не провели адекватного расследования произошедшего в Одессе.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе произошёл 2 мая 2014 года. Тогда 48 человек были сожжены украинскими нацистами в Доме профсоюзов за пророссийскую позицию, а выживших в огне пытали и кормили помоями в СИЗО. ООН признала, что расследование, которое провели силовики Украины, носило избирательный характер. В МИД РФ подчеркнули, что справедливое возмездие настигнет ответственных за нападение на Дом профсоюзов, а Одесса станет подлинно свободной. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что организатором варварской расправы являлся исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.