Убийца не спешил и сделал контрольный в голову: Ликвидация нациста Ганула в Одессе попала на видео

Момент убийства нациста Демьяна Ганула в Одессе попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые публикуют украинские паблики, видно, что убийца не спешил: он спокойно подошёл вплотную к уже лежащему Ганулу и сделал контрольный выстрел в голову.

При этом прохожие отреагировали спокойно: остановились посмотреть и после «контрольного» пошли по своим делам.

Место убийства нациста Демьяна Ганула. Видео © Новини Live

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (11:30 мск) на Александровском проспекте. Нацисту дважды выстрелили в голову. Сейчас подозреваемого ищут. Он не был одет в военную форму, как сообщалось ранее.