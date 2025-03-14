Убийца не спешил и сделал контрольный в голову: Ликвидация нациста Ганула в Одессе попала на видео
Убийство Демьяна Ганула в Одессе попало на видео
Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul
Момент убийства нациста Демьяна Ганула в Одессе попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые публикуют украинские паблики, видно, что убийца не спешил: он спокойно подошёл вплотную к уже лежащему Ганулу и сделал контрольный выстрел в голову.
При этом прохожие отреагировали спокойно: остановились посмотреть и после «контрольного» пошли по своим делам.
Место убийства нациста Демьяна Ганула. Видео © Новини Live
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (11:30 мск) на Александровском проспекте. Нацисту дважды выстрелили в голову. Сейчас подозреваемого ищут. Он не был одет в военную форму, как сообщалось ранее.
«Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в Одессу направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — сказал Клименко в Раде.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе убит нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в Доме профсоюзов 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию.