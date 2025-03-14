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14 марта, 09:31

Нациста Ганула в Одессе застрелил человек в военной форме

Нацист Демьян Ганул. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Демьян Ганул

Нацист Демьян Ганул. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Демьян Ганул

Нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году, застрелил человек в военной форме. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в Нацполиции.

Неизвестный мужчина дважды выстрелил из короткоствола.

Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины
Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе убит нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в Доме профсоюзов 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию.

Александра Вишнякова
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