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14 марта, 14:10
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На Украине задержан подозреваемый в убийстве нациста Демьяна Ганула

Подозреваемый в убийстве нациста Демьяна Ганула. Фото © «Страна.ua»

Подозреваемый в убийстве нациста Демьяна Ганула. Фото © «Страна.ua»

На Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нациста и организатора поджога в Доме профсоюзов Демьяна Ганула. Об этом сообщает издание «Страна».

Ранее одесские СМИ назвали имя предполагаемого убийцы — это Сергей Кочу.

«Собаке — собачья смерть»: Царёв коротко отреагировал на убийство нациста Ганула
«Собаке — собачья смерть»: Царёв коротко отреагировал на убийство нациста Ганула

14 марта в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу.

Александра Вишнякова
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