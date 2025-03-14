На Украине задержан подозреваемый в убийстве нациста Демьяна Ганула
Подозреваемый в убийстве нациста Демьяна Ганула. Фото © «Страна.ua»
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нациста и организатора поджога в Доме профсоюзов Демьяна Ганула. Об этом сообщает издание «Страна».
14 марта в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу.