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14 марта, 11:40

«Собаке — собачья смерть»: Царёв коротко отреагировал на убийство нациста Ганула

Место убийства Демьяна Ганула в Одессе. Фото © Нацполиция Украины

Место убийства Демьяна Ганула в Одессе. Фото © Нацполиция Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с Life.ru коротко отреагировал на убийство в Одессе нациста и организатора поджога в Доме профсоюзов Демьяна Ганула. «Собаке — собачья смерть», — отметил политик.

Мы знаем, что Демьян Ганул — человек, который сносил памятники, устраивал драки, терроризировал Одессу и выступал в поддержку насильственной мобилизации. Могу сказать только, что собаке — собачья смерть.

Олег Царёв

Бывший депутат Верховной рады Украины, политик

Мы знаем, что Демьян Ганул — человек, который сносил памятники, устраивал драки, терроризировал Одессу и выступал в поддержку насильственной мобилизации. Могу сказать только, что собаке — собачья смерть.
Мы знаем, что Демьян Ганул — человек, который сносил памятники, устраивал драки, терроризировал Одессу и выступал в поддержку насильственной мобилизации. Могу сказать только, что собаке — собачья смерть.
Приговор исполнен: Что известно про убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула
Приговор исполнен: Что известно про убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе убит нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Убийцу нациста сейчас ищут. Судя по кадрам с моментом убийства, он не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу.

Полиция Украины показала фото с места убийства нациста Ганула в Одессе
Полиция Украины показала фото с места убийства нациста Ганула в Одессе

Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в Доме профсоюзов 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию.

Ольга Годуненко
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