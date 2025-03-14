Появилось фото предполагаемого убийцы нациста Ганула в Одессе
Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве нациста Ганула
Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины
Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве националиста Демьяна Ганула. Ведомство также обнародовало кадры с места происшествия.
Кадры с места убийства Демьяна Ганула. Видео © Пресс-служба Нацполиции Украины
На снимке изображён мужчина европейской внешности в однотонной тёмной кофте и брюках. Он передвигается с рюкзаком. Украинское издание «Думская» пишет, что мужчина уже сдался — он сам позвонил полиции, его задержали.
Напомним, сегодня утром в Одессе был убит нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в Доме профсоюзов 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию.