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14 марта, 10:56

Появилось фото предполагаемого убийцы нациста Ганула в Одессе

Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве нациста Ганула

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве националиста Демьяна Ганула. Ведомство также обнародовало кадры с места происшествия.

Кадры с места убийства Демьяна Ганула. Видео © Пресс-служба Нацполиции Украины

На снимке изображён мужчина европейской внешности в однотонной тёмной кофте и брюках. Он передвигается с рюкзаком. Украинское издание «Думская» пишет, что мужчина уже сдался — он сам позвонил полиции, его задержали.

Напомним, сегодня утром в Одессе был убит нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Кстати, буквально накануне Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в Доме профсоюзов 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию.

Приговор исполнен: Что известно про убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула
Приговор исполнен: Что известно про убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула
Наталья Демьянова
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