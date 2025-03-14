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14 марта, 11:20

Полиция Украины показала фото с места убийства нациста Ганула в Одессе

Фото с места убийства нациста Ганула. Фото © Полиция Украины

Фото с места убийства нациста Ганула. Фото © Полиция Украины

Украинская полиция показала фотографии с места убийства нациста Демьяна Ганула в Одессе. Там также не подтвердили информацию о том, что стрелявшего удалось задержать.

Фото с места преступления. Фото © Полиция Украины

Фото с места преступления. Фото © Полиция Украины

«Информацию о том, что он добровольно сдался не подтверждаем», — говорится в сообщении ведомства.

Поиски стрелявшего в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году продолжаются.

Фото с места преступления. Фото © Полиция Украины

Фото с места преступления. Фото © Полиция Украины

Появилось фото предполагаемого убийцы нациста Ганула в Одессе
Появилось фото предполагаемого убийцы нациста Ганула в Одессе

Ранее местное издание сообщало, что убийца нациста Демьяна Ганула в Одессе сдался полиции. Напомним, что Ганула застрелили сегодня, 14 марта. Неизвестный мужчина дважды выстрелил в него из короткоствола. Ликвидация нациста попала на видео.

Алена Пенчугина
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