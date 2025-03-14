Полиция Украины показала фото с места убийства нациста Ганула в Одессе

Украинская полиция показала фотографии с места убийства нациста Демьяна Ганула в Одессе. Там также не подтвердили информацию о том, что стрелявшего удалось задержать.

Фото с места преступления. Фото © Полиция Украины

«Информацию о том, что он добровольно сдался не подтверждаем», — говорится в сообщении ведомства.

Поиски стрелявшего в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году продолжаются.