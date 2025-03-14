Убийца нациста Ганула в Одессе, предварительно, сдался полиции

При этом другие одесские СМИ не подтверждают эту информацию и публикуют видео погони за стрелявшим.

Напомним, что 14 марта в Одессе был убит нацист Демьян Ганул. Неизвестный мужчина дважды выстрелил из короткоствола в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году. Тогда 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию. Ликвидация Ганула попала на видео.