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14 марта, 10:55

Убийца нациста Ганула в Одессе, предварительно, сдался полиции

«Думская»: Убийца Демьяна Ганула в Одессе позвонил в полицию и сдался

Убийца нациста Демьяна Ганула в Одессе сдался полиции. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Место убийства Демьяна Ганула в Одессе. Видео © Полиция Украины

«Убийца Ганула сдался. По нашей информации, убийца самостоятельно позвонил правоохранителям», — пишет издание.

При этом другие одесские СМИ не подтверждают эту информацию и публикуют видео погони за стрелявшим.

Убитый нацист Ганул был в розыске в РФ за повреждения памятников воинской славы
Убитый нацист Ганул был в розыске в РФ за повреждения памятников воинской славы

Напомним, что 14 марта в Одессе был убит нацист Демьян Ганул. Неизвестный мужчина дважды выстрелил из короткоствола в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году. Тогда 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию. Ликвидация Ганула попала на видео.

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Полиция Украины

Никита Никонов
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