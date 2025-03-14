Убийца нациста Ганула в Одессе, предварительно, сдался полиции
«Думская»: Убийца Демьяна Ганула в Одессе позвонил в полицию и сдался
Убийца нациста Демьяна Ганула в Одессе сдался полиции. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Место убийства Демьяна Ганула в Одессе. Видео © Полиция Украины
«Убийца Ганула сдался. По нашей информации, убийца самостоятельно позвонил правоохранителям», — пишет издание.
При этом другие одесские СМИ не подтверждают эту информацию и публикуют видео погони за стрелявшим.
Напомним, что 14 марта в Одессе был убит нацист Демьян Ганул. Неизвестный мужчина дважды выстрелил из короткоствола в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году. Тогда 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию. Ликвидация Ганула попала на видео.
Полиция Украины