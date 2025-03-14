Убитый нацист Ганул был в розыске в РФ за повреждения памятников воинской славы

Убитый в Одессе Демьян Ганул разыскивался в России за уничтожения памятников воинской славы РФ. Он также является одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ганул был объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Он заочно арестован», — уточнили в агентстве.

Карточка неонациста также есть в базе розыска МВД РФ. Там сказано, что Ганул разыскивается по статье УК.