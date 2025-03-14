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14 марта, 10:40

Убитый нацист Ганул был в розыске в РФ за повреждения памятников воинской славы

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

Убитый в Одессе Демьян Ганул разыскивался в России за уничтожения памятников воинской славы РФ. Он также является одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ганул был объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Он заочно арестован», — уточнили в агентстве.

Карточка неонациста также есть в базе розыска МВД РФ. Там сказано, что Ганул разыскивается по статье УК.

Убийца не спешил и сделал контрольный в голову: Ликвидация нациста Ганула в Одессе попала на видео
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Напомним, что ранее в Одессе был убит нацист Демьян Ганул. Его застрелил человек в военной форме. Неизвестный мужчина дважды выстрелил из короткоствола в одного из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов. В 2014 году в здании 48 человек были сожжены заживо украинскими нацистами за пророссийскую позицию. Ликвидация Ганула попала на видео.

Алена Пенчугина
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