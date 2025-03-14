Названо имя убийцы нациста Ганула в Одессе
«Страна»: В убийстве Демьяна Ганула в Одессе подозревается 54-летний Сергей Кочу
Предполагаемый убийца нациста Ганула Сергей Кочу. Обложка © «Страна»
Одесские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве нациста Демьяна Ганула в Одессе. По их данным, стрелявшего зовут Сергей Васильевич Кочу. Об этом пишет издание «Страна». Также журналисты опубликовали новое фото мужчины.
Согласно их информации, Кочу родился 21 июля 1972 года. По некоторым данным, в январе он оформил загранпаспорт. Издание «Думская» сообщает, что задержан таксист, который отвозил Кочу.
14 марта украинские СМИ сообщили, что в Одессе убит 31-летний нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Тогда погибли 48 человек были сожжены заживо из-за пророссийской позиции. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал военкомам. Убийцу нациста сейчас ищут. Судя по кадрам с моментом убийства, он не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу.