Названо имя убийцы нациста Ганула в Одессе

Одесские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве нациста Демьяна Ганула в Одессе. По их данным, стрелявшего зовут Сергей Васильевич Кочу. Об этом пишет издание «Страна». Также журналисты опубликовали новое фото мужчины.