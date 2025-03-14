«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул
Политолог Дудчак: Убитый в Одессе нацист Ганул виновен во многих зверствах
Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul
Украинский нацист Демьян Ганул не запомнился ничем хорошим. Он виновен в госперевороте и издевательствах над русскоговорящими людьми. С таким заявлением выступил политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru.
Конечно, ничем хорошим Ганул не запомнился. Это мразь, которая участвовала и в госперевороте, и в событиях в Одессе 2 мая. Он на протяжении всего этого времени издевался над людьми, которые говорили по-русски, лично издевался. Но это всё оставалось безнаказанным.
Дудчак добавил, что Ганул до смерти замучил фитнес-тренера за высказывания, которые не понравились бандеровцам. Политолог назвал убитого нациста «типичной бандеровской мразью нынешнего времени, которую пристрелили как собаку». По словам собеседника Life.ru, мотивы убийства особого значения не имеют, главное, что на одного нациста стало меньше.
Напомним, 14 марта украинские СМИ сообщили, что в Одессе убит 31-летний нацист Демьян Ганул, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Тогда 48 человек были сожжены заживо из-за поддержки России. Также он активно помогал военкомам искать уклонистов. Местные СМИ сообщили о задержании убийцы Ганула, но позже полиция опровергла эту информацию.