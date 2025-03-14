«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул

Конечно, ничем хорошим Ганул не запомнился. Это мразь, которая участвовала и в госперевороте, и в событиях в Одессе 2 мая. Он на протяжении всего этого времени издевался над людьми, которые говорили по-русски, лично издевался. Но это всё оставалось безнаказанным.