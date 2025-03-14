Зеленский поднял на уши лучших следователей, чтобы расследовать убийство нациста Ганула

Владимир Зеленский заявил, что для поисков убийцы нациста и организатора поджога в Доме профсоюзов Демьяна Ганула были задействованы лучшие следователи и криминалисты. Для установления всех обстоятельств расправы глава киевского режима приказал задействовать все необходимые силы.

«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения. Поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты», — написал Зеленский в своих соцсетях.