Зеленский поднял на уши лучших следователей, чтобы расследовать убийство нациста Ганула
Зеленский: Для поисков убийцы Ганула были задействованы лучшие следователи
Владимир Зеленский заявил, что для поисков убийцы нациста и организатора поджога в Доме профсоюзов Демьяна Ганула были задействованы лучшие следователи и криминалисты. Для установления всех обстоятельств расправы глава киевского режима приказал задействовать все необходимые силы.
«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения. Поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты», — написал Зеленский в своих соцсетях.
Напомним, что сегодня, 14 марта, в Одессе убили нациста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Также он известен как «борец с уклонистами»: активно помогал ТЦК в «бусификации». Судя по кадрам с моментом расправы, убийца не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали, им оказался 54-летний Сергей Кочу.
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