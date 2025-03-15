Свыше 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию в ночь на 15 марта

В ночь на 15 марта расчёты систем противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 126 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. О результативной работе наших зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

Больше половины из всех уничтоженных дронов удалось ликвидировать в Волгоградской области, где расчёты ЗРК сбили 64 БПЛА. 38 дронов поражены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской.