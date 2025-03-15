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Регион
15 марта, 04:38

Свыше 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию в ночь на 15 марта

В Минобороны отчитались об уничтожении 126 дронов ВСУ за ночь

В ночь на 15 марта расчёты систем противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 126 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. О результативной работе наших зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

Больше половины из всех уничтоженных дронов удалось ликвидировать в Волгоградской области, где расчёты ЗРК сбили 64 БПЛА. 38 дронов поражены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской.

Город и два села атакованы украинскими дронами в Белгородской области
Город и два села атакованы украинскими дронами в Белгородской области

Напомним, что днём ранее беспилотники ВСУ также пытались атаковать Москву. К счастью, дроны удалось уничтожить на подлёте к российской столице. Обломки некоторых из них упали на многоэтажки.

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Тимур Хингеев
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