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Регион
14 марта, 10:27

Появились видео с мест падения беспилотников в Москве и Подмосковье

Утром 14 марта беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. В столице обломки рухнули на жилой многоквартирный дом. Life.ru публикует видео с места инцидента.

Места падения обломков БПЛА в Московском регионе 14 марта. Видео © Life.ru

Фрагменты дронов упали на здание в Резервном проезде, расселённый дом на улице Лестева и коттедж в Новой Москве.

Обломки беспилотника обнаружены в районе Объездного шоссе в Балашихе
Обломки беспилотника обнаружены в районе Объездного шоссе в Балашихе

Напомним, в ночь на 14 марта и ранним утром силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов. В частности, 15 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородом, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской области.

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Life.ru

Николай Рюмин
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