Появились видео с мест падения беспилотников в Москве и Подмосковье

Фрагменты дронов упали на здание в Резервном проезде, расселённый дом на улице Лестева и коттедж в Новой Москве.

Напомним, в ночь на 14 марта и ранним утром силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов. В частности, 15 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородом, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской области.