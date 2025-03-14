Силы ПВО сбили 28 украинских дронов над регионами России
ПВО сбила 28 украинских дронов над регионами России. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В течение ночи и утренних часов силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны страны.
По информации ведомства, в ходе операции было уничтожено и перехвачено 28 украинских дронов. В частности, 15 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородом, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской области, а еще один — в акватории Чёрного моря.
Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты работают на месте падения обломков БПЛА.
Как писал Life.ru, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Сообщалось о четырёх сбитых БПЛА. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома. Атака на столицу велась беспилотниками кустарной сборки — таковы предварительные выводы экспертов после первичного изучения обломков. Обошлось без пострадавших.