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Регион
14 марта, 08:41

Силы ПВО сбили 28 украинских дронов над регионами России

ПВО сбила 28 украинских дронов над регионами России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

ПВО сбила 28 украинских дронов над регионами России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В течение ночи и утренних часов силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 28 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны страны.

По информации ведомства, в ходе операции было уничтожено и перехвачено 28 украинских дронов. В частности, 15 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородом, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской области, а еще один — в акватории Чёрного моря.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты работают на месте падения обломков БПЛА.

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Как писал Life.ru, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Сообщалось о четырёх сбитых БПЛА. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома. Атака на столицу велась беспилотниками кустарной сборки — таковы предварительные выводы экспертов после первичного изучения обломков. Обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
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