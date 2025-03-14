Силы ПВО сбили 28 украинских дронов над регионами России

По информации ведомства, в ходе операции было уничтожено и перехвачено 28 украинских дронов. В частности, 15 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородом, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской области, а еще один — в акватории Чёрного моря.