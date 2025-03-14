ВСУ задействовали в атаке на Москву кустарные дроны, собранные из нескольких БПЛА

Вооружённые силы Украины пытались атаковать российскую столицу беспилотниками кустарного производства. Такой вывод сделали специалисты после первичного изучения обломков БПЛА, стало известно SHOT .

По данным источника Telegram-канала, дроны были собраны из нескольких частей других БПЛА. Анализ уцелевших фрагментов продолжается.