ВСУ задействовали в атаке на Москву кустарные дроны, собранные из нескольких БПЛА
SHOT: ВСУ пытались атаковать Москву дронами кустарного производства
Вооружённые силы Украины пытались атаковать российскую столицу беспилотниками кустарного производства. Такой вывод сделали специалисты после первичного изучения обломков БПЛА, стало известно SHOT.
По данным источника Telegram-канала, дроны были собраны из нескольких частей других БПЛА. Анализ уцелевших фрагментов продолжается.
Напомним, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома.
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Telegram / SHOT