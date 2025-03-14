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14 марта, 05:17

Двухуровневая квартира повреждена в столичном ЖК «Авангард» после атаки БПЛА

Беспилотник повредил кровлю жилой многоэтажки на западе Москвы

В результате атаки беспилотника на жилой дом в ЖК «Авангард» на западе Москвы пострадала двухуровневая квартира. По информации от SHOT, её владелец остался невредим и смог выбраться самостоятельно. Внутри квартиры повреждены мебель и оконные конструкции, однако пожар не возник.

Двухуровневая квартира повреждена в результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Авангард» в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Обломки дрона упали на козырёк подъезда, и в данный момент территория оцеплена, работают экстренные службы. Только что с крыши дома отвалился кусок кровли.

ВСУ задействовали в атаке на Москву кустарные дроны, собранные из нескольких БПЛА
ВСУ задействовали в атаке на Москву кустарные дроны, собранные из нескольких БПЛА

Напомним, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Москву. Известно о четырёх сбитых дронах. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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