Двухуровневая квартира повреждена в столичном ЖК «Авангард» после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника на жилой дом в ЖК «Авангард» на западе Москвы пострадала двухуровневая квартира. По информации от SHOT, её владелец остался невредим и смог выбраться самостоятельно. Внутри квартиры повреждены мебель и оконные конструкции, однако пожар не возник.