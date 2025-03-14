Двухуровневая квартира повреждена в столичном ЖК «Авангард» после атаки БПЛА
Беспилотник повредил кровлю жилой многоэтажки на западе Москвы
В результате атаки беспилотника на жилой дом в ЖК «Авангард» на западе Москвы пострадала двухуровневая квартира. По информации от SHOT, её владелец остался невредим и смог выбраться самостоятельно. Внутри квартиры повреждены мебель и оконные конструкции, однако пожар не возник.
Двухуровневая квартира повреждена в результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Авангард» в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Обломки дрона упали на козырёк подъезда, и в данный момент территория оцеплена, работают экстренные службы. Только что с крыши дома отвалился кусок кровли.
Напомним, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Москву. Известно о четырёх сбитых дронах. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома.
Telegram / SHOT