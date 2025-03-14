Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Подмосковье
Губернатор Воробьёв: Три БПЛА сбиты над Подмосковьем, раненых нет
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три беспилотника над Подмосковьем. По словам губернатора Андрея Воробьёва, никто не пострадал.
Он сообщил в своём телеграм-канале, что два дрона были уничтожены над Балашихой, один из них упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Третий беспилотник был сбит в районе Южная Битца в Ленинском, его обломки приземлились на строящийся многоэтажный дом, где никто не проживает. Оперативные службы работают на местах падения, предварительная информация подтверждает отсутствие пострадавших.
Ранее сообщалось, что утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Известно о четырёх сбитых дронах. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома. Атака на столицу велась беспилотниками кустарной сборки — таковы предварительные выводы экспертов после первичного изучения обломков.
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