Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Подмосковье

Он сообщил в своём телеграм-канале, что два дрона были уничтожены над Балашихой, один из них упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Третий беспилотник был сбит в районе Южная Битца в Ленинском, его обломки приземлились на строящийся многоэтажный дом, где никто не проживает. Оперативные службы работают на местах падения, предварительная информация подтверждает отсутствие пострадавших.