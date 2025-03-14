Обломки беспилотника обнаружены в районе Объездного шоссе в Балашихе
В районе Объездного шоссе в подмосковной Балашихе обнаружили обломки беспилотника. На место прибыли специалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Обнаружены обломки БПЛА в районе Объездного шоссе. На месте работают специалисты, которые устанавливают, представляют ли они опасность», — сказал собеседник агентства, добавив, что обломки отправят на экспертизу.
Напомним, утром 14 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Сообщалось о четырёх сбитых БПЛА. Фрагменты некоторых из сбитых дронов задели жилые дома. Атака на столицу велась беспилотниками кустарной сборки — таковы предварительные выводы экспертов после первичного изучения обломков.
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три беспилотника над Подмосковьем. Оперативные службы работают на местах падения, предварительная информация подтверждает отсутствие пострадавших.
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