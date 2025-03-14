Обломки беспилотника обнаружены в районе Объездного шоссе в Балашихе

В районе Объездного шоссе в подмосковной Балашихе обнаружили обломки беспилотника. На место прибыли специалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Обнаружены обломки БПЛА в районе Объездного шоссе. На месте работают специалисты, которые устанавливают, представляют ли они опасность», — сказал собеседник агентства, добавив, что обломки отправят на экспертизу.