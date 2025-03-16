Ювелирная работа: Наши парни под Харьковом нанесли удар по блиндажу ВСУ с расчётом дронов
Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с расчётом БПЛА в Харьковской области
В Харьковской области российские военные 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили с воздуха и уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ с украинским расчётом беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Кадры уничтожения блиндажа противника. Видео © Telegram /Минобороны России
«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была ювелирно уничтожена оператором FPV-дрона 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что группа пограничников ВСУ приняла решение сложить оружие и добровольно сдаться российским военным в Харьковской области. Пятеро украинских солдат были взяты в плен у населённого пункта Красное Первое.
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