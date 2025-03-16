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16 марта, 12:35

Ювелирная работа: Наши парни под Харьковом нанесли удар по блиндажу ВСУ с расчётом дронов

Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с расчётом БПЛА в Харьковской области

В Харьковской области российские военные 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили с воздуха и уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ с украинским расчётом беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кадры уничтожения блиндажа противника. Видео © Telegram /Минобороны России

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была ювелирно уничтожена оператором FPV-дрона 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» — доложили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что группа пограничников ВСУ приняла решение сложить оружие и добровольно сдаться российским военным в Харьковской области. Пятеро украинских солдат были взяты в плен у населённого пункта Красное Первое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ольга Сливченко
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