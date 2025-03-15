Украинские пограничники сложили оружие и сдались в плен под Харьковом

Группа из пяти пограничников 3-го погранотряда ГПС Украины добровольно сдалась военнослужащим российской группировки войск «Запад», которые наступали на Купянском направлении. Украинцы сложили оружие у населённого пункта Красное Первое под Харьковом, стало известно РИА «Новости».

Момент сдачи в плен зафиксировал разведывательный беспилотник. Он запечатлел, как один из пограничников выходит из укрытия в лесу с поднятыми руками. Вскоре к нему присоединяются и остальные сослуживцы.