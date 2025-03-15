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15 марта, 03:45

Украинские пограничники сложили оружие и сдались в плен под Харьковом

Группа из пяти пограничников 3-го погранотряда ГПС Украины добровольно сдалась военнослужащим российской группировки войск «Запад», которые наступали на Купянском направлении. Украинцы сложили оружие у населённого пункта Красное Первое под Харьковом, стало известно РИА «Новости».

Момент сдачи в плен зафиксировал разведывательный беспилотник. Он запечатлел, как один из пограничников выходит из укрытия в лесу с поднятыми руками. Вскоре к нему присоединяются и остальные сослуживцы.

ВСУ уничтожили сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
ВСУ уничтожили сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

Ранее стало известно об освобождении ещё одного населённого пункта в Харьковской области. Благодаря успешному продвижению вдоль берега Оскольского водохранилища ВС РФ удалось взять под контроль Загрызово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Антон Голыбин
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