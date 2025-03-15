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14 марта, 22:46

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись вперёд в Харьковской области и освободили Загрызово

Российские военнослужащие прорвали оборону противника в Харьковской области, продвинувшись более чем на километр вдоль берега Оскольского водохранилища. Наступательные действия позволили создать плацдарм для освобождения населённых пунктов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — отметил он в беседе с ТАСС.

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Ранее стало известно, что российские военные приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Местные власти пытаются насильно эвакуировать людей из приграничных районов, но те не хотят уходить, так как ждут русских.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Антон Голыбин
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