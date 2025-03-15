Российские военные освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области

Российские военнослужащие прорвали оборону противника в Харьковской области, продвинувшись более чем на километр вдоль берега Оскольского водохранилища. Наступательные действия позволили создать плацдарм для освобождения населённых пунктов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — отметил он в беседе с ТАСС.