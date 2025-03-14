«Ждут русских»: Жители Сумской области массово отказываются эвакуироваться
Рогов: Жители Сумской области отказываются эвакуироваться, так как ждут русских
Жители Сумской области Украины отказываются эвакуироваться из прифронтовой зоны, так как ожидают прихода русских. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Поступила проверенная информация, подтверждённая мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Это касается Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Планируется вывезти 543 человека. Это объясняется ухудшившейся для ВСУ обстановкой. Сумская область граничит с Брянской, Белгородской и Курской областями России. Сумы, которые находятся в 30 км от границы, связывает трасса с Суджей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ