«Ждут русских»: Жители Сумской области массово отказываются эвакуироваться

Жители Сумской области Украины отказываются эвакуироваться из прифронтовой зоны, так как ожидают прихода русских. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Поступила проверенная информация, подтверждённая мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.