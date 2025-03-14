«Работаем дальше»: Российские бойцы создают санитарную зону в Сумской области

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Противник сообщает о заходе российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) по всей линии границы. Об этом рассказывает Mash.

Бойцы ВС РФ приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Видео © Telegram / Mash

«Вот так, ребята. Моста нет. Работаем дальше», — поделился один из российских военнослужащих.

Создание санитарной зоны в Сумской области анонсировал президент России Владимир Путин. За нашими бойцами остаётся село Новенькое и 70% Басовки. Украинские СМИ пишут о кратном увеличении пусков в сторону региона.