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Регион
14 марта, 10:02

«Работаем дальше»: Российские бойцы создают санитарную зону в Сумской области

Mash: ВС РФ создают санитарную зону на территории Сумской области

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Противник сообщает о заходе российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) по всей линии границы. Об этом рассказывает Mash.

Бойцы ВС РФ приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Видео © Telegram / Mash

«Вот так, ребята. Моста нет. Работаем дальше», — поделился один из российских военнослужащих.

Создание санитарной зоны в Сумской области анонсировал президент России Владимир Путин. За нашими бойцами остаётся село Новенькое и 70% Басовки. Украинские СМИ пишут о кратном увеличении пусков в сторону региона.

Военный блогер Подоляка: ВСУ готовятся к боям в Сумской области
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Ранее власти Сумской области начали эвакуацию людей из приграничных населённых пунктов. Жителей решили принудительно эвакуировать из восьми населённых пунктов. Это касается Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Всего предстоит вывезти 543 человека, включая детей. Официальная причина — ухудшение оперативной обстановки в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Алена Пенчугина
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