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Регион
14 марта, 07:44

Военный блогер Подоляка: ВСУ готовятся к боям в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktollio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktollio

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к оборонительным действиям в Сумской области на фоне отступления из Курщины, сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что командование противника понимает, что удерживать позиции российских войск на границах области долго не получится, поэтому активно готовится к боевым действиям на территории Сумской области.

По словам Подоляки, ВСУ проводят перегруппировку своих сил, что может указывать на то, что украинское руководство ожидает возможного масштабного наступления российских войск в этот регион.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного района. Всего предстоит вывезти 543 человека, включая детей.

Марина Фещенко
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