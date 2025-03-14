Военный блогер Подоляка: ВСУ готовятся к боям в Сумской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к оборонительным действиям в Сумской области на фоне отступления из Курщины, сообщает военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что командование противника понимает, что удерживать позиции российских войск на границах области долго не получится, поэтому активно готовится к боевым действиям на территории Сумской области.

По словам Подоляки, ВСУ проводят перегруппировку своих сил, что может указывать на то, что украинское руководство ожидает возможного масштабного наступления российских войск в этот регион.