«ВСУ не в состоянии противостоять»: Алаудинов призвал взять под контроль Сумскую область

Командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, как могла бы выглядеть зона безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российским военным необходимо взять под контроль Сумскую область Украины и все территории до Приднестровья.

«Я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть. Почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять», — поделился Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что создание этой зоны безопасности поможет отодвинуть ВСУ, которые стремятся проявить «милитаристские замашки». Более того, такая зона позволит населению РФ чувствовать себя в безопасности и уверенности.