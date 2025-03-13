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13 марта, 19:06

«ВСУ не в состоянии противостоять»: Алаудинов призвал взять под контроль Сумскую область

Алаудинов: Я думаю, что мы должны и Сумскую область взять

Командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, как могла бы выглядеть зона безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российским военным необходимо взять под контроль Сумскую область Украины и все территории до Приднестровья.

«Я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть. Почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять», — поделился Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что создание этой зоны безопасности поможет отодвинуть ВСУ, которые стремятся проявить «милитаристские замашки». Более того, такая зона позволит населению РФ чувствовать себя в безопасности и уверенности.

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Ранее командир спецназа рассказал о захвате «Ахматом» пленных ВСУ в курском приграничье. В Черкасском Поречном отрядом Хохла было взято четверо пленных. Ещё один ВСУшник был взят отрядом Питерского в населённом пункте Мартыновка.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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