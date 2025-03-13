Алаудинов рассказал о захвате спецназом «Ахмат» пленных ВСУ в курском приграничье

Бойцы спецназа «Ахмат» в числе других подразделений ВС РФ захватили пленных ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Пленные есть у разных подразделений. У нас тоже. Получается, в Черкасском Поречном отрядом Хохла было взято четверо пленных», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Генерал-майор дополнил, что ещё один пленный был взят отрядом Питерского в населённом пункте Мартыновка.