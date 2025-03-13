Алаудинов рассказал о захвате спецназом «Ахмат» пленных ВСУ в курском приграничье
Алаудинов: Бойцы спецназа «Ахмат» захватили пленных ВСУ в курском приграничье
Бойцы спецназа «Ахмат» в числе других подразделений ВС РФ захватили пленных ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Пленные есть у разных подразделений. У нас тоже. Получается, в Черкасском Поречном отрядом Хохла было взято четверо пленных», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
Генерал-майор дополнил, что ещё один пленный был взят отрядом Питерского в населённом пункте Мартыновка.
А ранее Апти Алаудинов показал четверых бойцов ВСУ, пленённых в курском Черкасском Поречном. Украинские военные отметили, что их никто толком не готовил к боям, а сразу отправили на передовую.
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