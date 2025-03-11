ВСУ уничтожили сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

Оператор беспилотного летательного аппарата ВСУ обнаружил и уничтожил своих товарищей, которые сдались в плен российским военнослужащим в районе Васильевки (Запорожская область). Об этом сообщил представитель силовых структур.

«В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили «птичку» и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные», — рассказал он.

На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА «Новости», видно, как двое бойцов с автоматами разбегаются в разные стороны. Дрон нацеливается на «Ниву» с открытым багажником, в котором находятся несколько человек в камуфляже.