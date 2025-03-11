ВСУ уничтожили сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
Оператор беспилотного летательного аппарата ВСУ обнаружил и уничтожил своих товарищей, которые сдались в плен российским военнослужащим в районе Васильевки (Запорожская область). Об этом сообщил представитель силовых структур.
«В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили «птичку» и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные», — рассказал он.
На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА «Новости», видно, как двое бойцов с автоматами разбегаются в разные стороны. Дрон нацеливается на «Ниву» с открытым багажником, в котором находятся несколько человек в камуфляже.
Ранее Life.ru сообщал, что солдаты ВСУ, находящиеся в Судже, утратили возможность связаться с командованием в Киеве, что вызвало панику среди личного состава. Боевики, пытающиеся спастись, хаотично бегут, но их отстреливают один за другим. Они цепляются за любую возможность, чтобы выжить, так как отступить из окружения уже некуда.
Пресс-служба Зеленского