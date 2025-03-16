Минобороны: Армия России поразила аэродромы ВСУ, цеха сборки и склады БПЛА
Армия России за минувшие сутки нанесла удары по военным аэродромам ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их хранения. Об этом сказано в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 151-м районе», — доложили в ведомстве.
В то же время ВС РФ контролируют часть территории Харьковской области. Ранее глава российской ВГА Виталий Ганчев сообщил, что в зоне влияния Армии России находятся около 70 населённых пунктов региона, 10 из которых были освобождены с начала 2025 года.
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