Армии России осталось 7 км до взятия в клещи Купянска

Российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, а также наступают на восток на неё левом берегу. Это позволит взять Купянск в Харьковской области в клещи. До города остаётся пройти менее 7 километров. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Харьковской администрации Виталий Ганчев.

«Если говорить, что наши войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола, то они закрепляются, расширяют зону влияния для дальнейшего наступления на Купянск. То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол», — отметил чиновник.

Ганчев полагает, что Купянск будет окружён, а затем наши солдаты зачистят город от украинских боевиков. Сейчас им осталось преодолеть всего 7 км до населённого пункта.